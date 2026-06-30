В России представлен робот-пылесос Dreame L60 Pro Ultra

Укрепляя свое глобальное доминирование, Dreame активно расширяет свое присутствие и на российском рынке. Компания представила новый робот-пылесос — Dreame L60 Pro Ultra. Эта модель обладает впечатляющей мощностью всасывания — до 35 000 Па — и предназначена для полностью автоматизированной уборки даже в сложных жилых пространствах с разнообразными напольными покрытиями. Продукция Dreame уже доступна в более чем 120 странах. Сеть компании охватывает свыше 6 500 фирменных магазинов, а общее количество проданных устройств превысило 11 миллионов единиц. В 30 странах Dreame лидирует по рыночной доле, причем в десяти из них этот показатель превышает 50%. Шесть лет подряд компания демонстрирует среднегодовой рост более чем на 100%.

Dreame намеревается и дальше укреплять свои позиции в сегменте умного дома как в России, так и на мировой арене. Компания стремится выйти за рамки чистящих устройств, разрабатывая новое поколение интеллектуальной техники, призванной автоматизировать уход за собой и своим пространством.