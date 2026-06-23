В России стартует робот-пылесос Roborock Qrevo Edge 2

Roborock объявляет о запуске в России нового робота-пылесоса Qrevo Edge 2. Созданная для эффективной и адаптивной уборки с особым вниманием к гигиене, новинка сочетает высокую мощность всасывания, усовершенствованную систему влажной уборки, интеллектуальную навигацию и автоматизированное обслуживание, помогая поддерживать высокий уровень чистоты в доме с минимальным участием пользователя. Корпус высотой всего 7,98 см позволяет Qrevo Edge 2 выполнять уборку под диванами, кроватями и другой низкой мебелью. За навигацию отвечает система RetractSense с выдвижным лидаром и датчиком высоты dToF. В условиях ограниченной высоты лидар автоматически убирается, передавая управление системе 100° Vision, что позволяет сохранять точность маршрутов даже в труднодоступных местах.

Фирменная технология FlexiArm обеспечивает более тщательную уборку полов вдоль стен, мебели и в углах. Изогнутая боковая щетка позволяет эффективно очищать цокольные зоны и другие труднодоступные участки, а интеллектуальная система адаптирует сценарии уборки, позволяя выполнять очистку за шторами и вдоль плинтусов. Обновленная система влажной уборки получила новые салфетки с более плотной структурой и усилием прижима 8 Н, что позволяет эффективнее удалять пыль, жир и повседневные загрязнения. Быстросохнущий материал уменьшает количество остаточной влаги, а антибактериальные компоненты и высокотемпературная очистка помогают поддерживать высокий уровень гигиены во время уборки. Многофункциональная док-станция выполняет промывку салфеток горячей водой температурой до 80 °C, а также самоочистку основания, помогая поддерживать высокий уровень гигиены и сокращая необходимость ручного обслуживания. Обновленная конструкция станции также предусматривает более тихие циклы очистки, обеспечивая дополнительный комфорт при повседневном использовании.