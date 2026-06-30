В России стартуют продажи вертикального пылесоса Roborock 25 Gen 2

Roborock анонсировал старт продаж в России нового напольного моющего пылесоса F25 Gen 2. Этот инновационный продукт появится на рынке 30 июня 2026 года. Модель призвана обеспечить действенную и бесперебойную очистку, уделяя первостепенное внимание гигиене и удобству эксплуатации. Устройство объединяет в себе мощную силу всасывания, интеллектуальную систему адаптации к разнообразным типам загрязнений и усовершенствованный механизм самоочистки, что значительно облегчает поддержание идеальной чистоты в доме. F25 Gen 2 специально разработан для комплексной влажной уборки различных напольных покрытий. Особый акцент в данной модели сделан на высокую производительность, комфортное управление, эффективное удаление волос и интеллектуальный режим обслуживания устройства, что делает рутинную уборку более быстрой, простой и результативной.

Агрегат F25 Gen 2 оснащен системой всасывания, показатель мощности которой достигает 20 000 Па. Вместе с вращающимся со скоростью до 450 оборотов в минуту валиком, это гарантирует эффективное устранение загрязнений всего за один проход. Прижимное усилие до 20 Н способствует более глубокой очистке пола и поддержанию высокого уровня гигиены во время работы. Отмечается уничтожение до 99,99% бактерий. Благодаря аккумулятору, обеспечивающему до 60 минут работы в эко-режиме, пылесос способен очистить территорию площадью до 480 квадратных метров без необходимости подзарядки. Уборка от края до края с зазором менее 1 мм позволяет эффективно очищать участки вдоль плинтусов, возле мебели и в других труднодоступных зонах. Модель F25 Gen 2 оборудована LED-дисплеем, на котором отображаются ключевые рабочие параметры устройства. Емкость резервуара для чистой жидкости составляет 870 мл, а для отработанной – 720 мл.

Эргономичная конструкция рукоятки резервуара упрощает его снятие и заполнение. Встроенный датчик уровня воды оперативно оповещает пользователя о необходимости пополнения, предотвращая внезапное прерывание процесса уборки. При снаряженной массе всего 4,2 кг, F25 Gen 2 гармонично сочетает высокую эффективность, маневренность и комфорт ежедневного применения, делая влажную уборку более приятной и менее обременительной.