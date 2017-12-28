На LG G6 стартовал бета-тест Android 8.0 Oreo

Компания LG Electronics дала старт бета-тесту Android 8.0 Oreo на своем флагманском смартфоне LG G6. Соответствующие скриншоты опубликовал один из пользователей китайского форуме GFan. Бета-версия получила номер V19A и поддерживает модели LGM-G600L, LGM-G600S, LGM-G600K, LGM-G600LR, LGM-G600SR, LGM-G600KR, LGM-G600LP, LGM-G600SP и LGM-G600KP. Когда выйдет финальный апдейт, пока неизвестно. Отметим что несколько дней назад в Южной Корее стартовало обновление Android 8.0 Oreo для другого флагмана – LG V30. В начале следующе года это обновление доберется и до остальных регионов.