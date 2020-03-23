На OnePlus 7T и 7T Pro вышла бета версия обновления OxygenOS с функцией Instant Translation

Компания OnePlus выпустила бету версию обновления OxygenOS с новой функцией Instant Translation для смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro.

Обновление для смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro вышло с названием OxygenOS Open Beta 2 и весит всего лишь 88 Мб.

В обновлении разработчики исправили множество мелких ошибок, улучшили запись экрана, проблему с работой сторонних клавиатур и гаджетов. Также в обновление завезли актуальный патч безопасности и новую функцию Instant Translation. Данная функция может переводить речь собеседников во время видеозвонок. Поддерживается до пяти языков.