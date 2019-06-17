На TENAA появился смартфон среднего уровня Vivo V1913A/T с тройной камерой

Пока компания vivo готовится к запуску Z1 Pro, в новом списке TENAA раскрываются основные технические характеристики телефона от производителя с номером модели V1913A / T.

Смартфон будет оснащен 6,38-дюймовым экраном FHD + AMOLED с каплевидным вырезом для 16 МП селфи-камеры и сканером отпечатков пальцев. На задней панели Vivo V1913A / T установлена тройная система камер, состоящая из 16 МП и 8МП камеры, а также 2 МП датчика глубины и светодиодной вспышки.

Сердцем является восьмиъядерный процессор, который работает на частоте 2 ГГц и будет связан с 4 ГБ или 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища, которое можно расширить с помощью microSD. Питает устройство аккумулятор емкостью 4390 мАч. Телефон будет работать под управлением Android 9.0 с ОС Funtouch от vivo. Он также будет иметь специальную кнопку помощника AI. Габариты новинки – 159,53 x 75,23 x 8,13 мм, масса – 179 г. Ожидается, что модель среднего уровня Vivo V1913A/T будет представлена в июле.