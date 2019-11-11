На будущих Apple Watch может появиться технология Touch ID

Компания Apple хочет добавить Touch ID в Apple Watch.

Поданная патентная заявка относится к «сенсорному устройству, силовому сенсору, температурному сенсорному устройству и / или датчику отпечатков пальцев», которые могут быть размещены за экраном. Хотя Apple Watch уже могут совершать покупки Apple Pay, Touch ID добавит еще один уровень безопасности.

Производитель хочет встроить беспроводные антенны в ремешок, чтобы освободить место для других компонентов таких как батарея большего размера. Это сложно реализовать, учитывая насколько сильно изгибаются и изнашиваются другие ремни. Это также ограничило бы выбор пользователя при замене ремешка. Поскольку это просто патент, нет никакой гарантии, что Touch ID когда-либо будет представлен на Apple Watch.