На экранах Google Pixel 7 появились мертвые зоны

Некоторые владельцы Google Pixel 7 и 7 Pro сообщили о новой проблеме с экраном в своих смартфонах. Речь идет о «мертвых зонах» дисплея, в которых аппарат не реагирует на прикосновения. По словам одного из пользователей, проблема решается перезагрузкой смартфона, но появляется через какое-то время – через неделю или несколько дней. Компания Google ситуацию пока не прокомментировала.

Напомним, что выпущенный прошлой осенью Pixel 7 Pro оснащается предустановленной ОС Android 13, фирменной восьмиядерной платформой Tensor G2, 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой беспроводной зарядки, чипом Titan M2, защитой от пыли и воды (степень IP68), селфи-камерой разрешением 10,8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 48 Мп (5-кратный оптический зум), 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также аккумулятором ёмкостью 5000 мАч.