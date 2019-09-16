На этой неделе Honor открывает интернет-магазин и представляет умные часы Band 5

2019-09-16, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Honor Band 5; [94]
Honor объявила, что в следующую среду откроет собственный интернет-магазин. На данный момент предложение будет состоять из смартфонов Honors. Производитель также анонсирует новый фитнес-трекер под названием Band 5.

Band 5 является одним из тех IoT-устройств, которые Honor хочет предложить через сайт. Этот фитнес-трекер может отслеживать сон, частоту сердечных сокращений и упражнения, также трекер сна отслеживает легкий и глубокий сон. Амолед дисплей с 0,95-дюймовым цветом может отображать восемь различных циферблатов. Устройство является водонепроницаемым на глубине до 50 метров, и, по словам Huawei, полная зарядка аккумулятора при нормальной эксплуатации составляет 14 дней. Можно измерять различные виды упражнений, в том числе бег, езда на велосипеде, плавание, фитнес и кроссфит.


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