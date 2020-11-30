На новых MacBook запустили Windows 10

Удивительно, как новый процессор компании Apple сделал столько шума на рынке, хотя, вероятно, он является лишь пробной версией, которую компания выпустила на рынок, чтобы не отходить от заявленного графика. M1 Silicon действительно очень мощное решение, но на самом деле производитель вполне может сделать и более производительное решение уже в следующем году. Другое дело, что помимо производительности продукт привлекает еще и тем, что на этом процессоре можно запускать массу различного контента, который ранее был недоступен. Один разработчик даже запустил Windows 10 на данном процессоре без всяких эмуляторов и дополнительных особенных программ. Конечно, речь идёт про ARM-версию, но это всё равно приятно, учитывая дальнейшие возможные сценарии развития.