На рынке фитнес-трекеров появится сильнейший игрок - ASUS VivoWatch SP

Компания Asus представила умные часы, под названием Vivowatch SP, с возможностями ЭКГ, которые отслеживают ваше кровяное давление, пульс, уровень кислорода в крови, индекс состояния нервной системы и уровень стресса.

Гаджет также поставляется с Asus HealthAI, который должен ориентировать вас на основе вашей статистики и привычек. Производитель заявляет, что платформа была разработана с участием ведущих экспертов в области здравоохранения.

Поскольку часы предназначены для активных людей, они водонепроницаемы и могут погружаться до 50 метров. Компания обещает 14-дневную безостановочную работу Vivowatch SP, но хранит молчание о том, какие функции должны быть выключены, чтобы достичь впечатляющих характеристик батареи. Asus Vivowatch SP запустят в продажу в конце 2019 года.