На российский рынок выходит базовая версия смартфона Honor Play с 4 ГБ оперативной памятью

Игровой смартфон Honor Play выходит на российский рынок. Гаджет получил 6,3-дюймовый экран с разрешением 1080 на 2340 пикселей, фронтальную камеру на 16 М и поддержку NFC. В основе устройства лежит процессор HiSilicon Kirin 970 и 4 Гбайт ОЗУ. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3750 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo. Габариты у аппарата составляют: 157.91 * 74.27 * 7.48 мм. Приобрести гаджет можно в красном, черном и нежно-лиловом цветовом исполнении за 17 500 рублей.