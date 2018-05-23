На российском рынке открылся предварительный заказ на смартфон ASUS ZenFone 5Z (ZS620KL)

В России открылся предварительный заказ на смартфон ASUS ZenFone 5Z (ZS620KL). Девайс получил 6.2-дюймовый экран с разрешением 1080*2246 пикселей. Внутри устройства лежит процессор Qualcomm Snapdragon 845 и 8 ГБ ОЗУ. Его двойная основная камера состоит из 12-мегапиксельного модуля с матрицей Sony IMX363 и суперширокоугольного 8-мегапиксельного модуля. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3300 мА.ч. Применена операционная система Android 8.0 Oreo. Предлагается смартфон в черной и серебристой расцветке. Стоимость гаджета составляет от 35 990 рублей.