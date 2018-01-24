На российском рынке скоро появится смартфон OnePlus 5T

Стали известны российские цены на смартфон OnePlus 5T. Корпус девайса OnePlus 5T выполнен из алюминия. Гаджет оборудован 6,01-дюймовой диагональю с разрешением 2160 на 1080 пикселей, а также оснащен основной камерой на 16+20 Мп и лицевой на 16 Мп с сенсором Sony IMX371. Основу аппаратной платформы смартфона обеспечивает чип Snapdragon 835. В качестве ОС выступит Android 7.1.1. Питание аккумулятора составит емкость на 3300 мА.ч. Габариты аппарата составляют: 7,3 * 75 * 156,1 мм, масса – 162 г.Стоимость новинки OnePlus 5T составит около 41 990 рублей.