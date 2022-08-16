На смартфонах Apple появится реклама

Мы все знаем тот факт, что Apple является синонимом высококачественных продуктов, которые клиенты во всем мире используют и любят. Компания известна тем, что предлагает аппаратное обеспечение премиум-класса в сочетании с программным обеспечением на уровне, невиданном до сих пор конкурентами. В этом отношении не имеет значения, есть ли у вас iPhone, iPad или Mac. Все эти устройства были превосходны в течение долгого, долгого времени. Единственное, что приходит, когда вы тратите приличную сумму денег на эти устройства, — это то, что вы остаетесь защищенными от рекламы. Конечно, они хороши, и миллионы компаний по всему миру используют эту рекламу, но когда вы платите более 1000 долларов за смартфон, вы ожидаете, что реклама будет появляться не так часто. Apple, будучи добрым самаритянином, в прошлом избегала показа пользователям рекламы.

Тем не менее, новый отчет предполагает, что это может скоро измениться. Согласно отчету Bloomberg, Apple может начать показывать пользователям больше рекламы в своих приложениях. В настоящее время компания показывает заметную рекламу в приложениях News, Stocks и App Store. В отчете также указывается, что Apple может расширить рекламу на Карты, Книги и Подкасты, а также на другие стандартные приложения, которые предоставляет компания. Это даст компаниям и создателям контента возможность размещать свои предложения в большем количестве мест, чтобы пользователи могли их посмотреть. Apple позволяет пользователям отключать персонализированную рекламу в настройках конфиденциальности. Однако этот переключатель влияет только на релевантность объявлений, а не на частоту их показа.
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