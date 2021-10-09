На умных часах Samsung появился веб-браузер

У нас достаточно интересные и немного странные новости для тех, кто считает носимую электронику самостоятельным гаджетом — веб-браузер Samsung теперь доступен для Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic, смарт-часов с поддержкой WearOS. Хотя ограниченный дисплей этих умных часов подразумевает, что просмотр может быть затруднен, так что прямо насладиться просмотром чего-либо вы не сможете. Однако, если вам нужно немного побродить по интернету на ходу, веб-браузер Samsung придет вам на помощь. Браузер Samsung будет оптимизирован, чтобы обеспечить достойную работу в интернете для пользователей Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic. С помощью веб-браузера Samsung можно будет легко перемещаться по интернету на запястье, но, конечно, нужно учитывать небольшую диагональ экрана. По словам Samsung, функции по смахиванию по экрану помогут пользователю перемещаться по маленькому дисплею без проблем.

Также вы можете добавить в закладки некоторые сайты, увеличить контент на них и выполнить несколько задач по просмотру контента без особого напряжения. Также есть ярлык для отправки веб-страницы прямо на подключенный смартфон Samsung. Стоит сказать, что Samsung Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic предлагают множество впечатляющих функций, и добавление к ним веб-браузера Samsung является огромным плюсом. Однако это не революционно само по себе — в умных часах Samsung на базе Tizen уже есть браузеры. Аналогичным образом, другие бренды умных часов также имеют встроенную функцию просмотра веб-страниц.
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