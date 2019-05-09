Набор чехлов для iPhone XI подтверждает дизайн устройства

Впервые дизайн Apple iPhone XI и XI Max впервые появился в январе. И недавно, придавая больше веса слухам, появился новый набор чехлов для iPhone XI и XI Max.

Силиконовые чехлы имеют огромные вырезы для больших модулей камеры, которые, как ожидается, украсят заднюю часть премиальных iPhone следующего поколения от Apple. Также корпуса указывают на наличие удлиненной кнопки питания вдоль правой стороны флагманов и отдельных клавиш питания слева.

В нижней части корпусов имеется вырез для фирменного порта Lightning от Apple, рядом с прорезями для микрофона и отверстиями для динамиков снизу. Утечка мало что говорит о передней части серии iPhone XI, но она подтверждает ожидаемые 5,8-дюймовые и 6,5-дюймовые панели. Ожидается, что следующие флагманы Apple будут поставляться с новым чипом Apple A13. Пока неясно, будет ли увеличено количество оперативной памяти, но по слухам, Apple значительно улучшит батареи.

В частности, iPhone XI Max может включать в себя аккумулятор емкостью до 3650 мАч, в то время как обычный iPhone XI будет иметь 3322 мАч. Стоит также отметить, что серия iPhone XI может поддерживать обратную беспроводную зарядку, как и линейка Galaxy S10 от Samsung.