Начался прием пред-заказов на смартфон Ulefone Power 3

Стартовал прием пред-заказов на смартфон Ulefone Power 3 . Новинка получила 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160 * 1080 пикселей. В основе лежит 8-ядерный чип MediaTek Helio P23, 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ. Фронтальная камера состоит из 5- и 13-мегапиксельного модулей, основная из 16- и 5-мегапиксельного. Питание аккумулятора обеспечивает батарея ёмкостью на 6080 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 7.1. Предусмотрены Wi-Fi, Bluetooth 4.1-модули, порт USB Type-C, поддержка двух SIM-карт и 4G VoLTE и сканер пальцевых отпечатков. Приобрести модель Ulefone Power 3 можно за 219,99 долларов.