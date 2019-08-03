Надёжность Samsung Galaxy A50

Экран Galaxy A50 прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass третьего поколения. Тест с помощью инструментов разной твёрдости подтвердил этот факт — для повреждения стекла нужно приложить изрядные усилия. Одной из особенностей смартфона стало наличие сканера отпечатков пальцев в экране. Он работает даже при наличии сильных царапин на дисплее.Смартфон получил заднюю крышку с голографическим эффектом, переливающуюся разными цветами. Сперва может показаться, что это стекло, но с помощью ножа блогер выяснил, что задник выполнен из пластика. Из этого же материала изготовлена и рама корпуса, покрытая слоем краски под металл. О стоимости новинки пока неизвестно.