Наручные часы Omate x Nanoblock разработаны специально для детей

Состоялся анонс детских смарт-очков с ремешком в стиле LEGO. Наручные часы Omate x Nanoblock, созданы специально для детей. Малолетние пользователи смогут общаться со взрослыми в режиме голосовой связи и отправлять сигнал SOS. Новинка оснащена фронтальной камерой, изображения с которой сохраняются в галерее для последующего просмотра, а также имеется шагомер, секундомер и будильник. Время автономной работы на одной подзарядке достигает трёх суток. Предлагаться модель будет в белом и чёрном вариантах цветового исполнения. О стоимости гаджета Omate x Nanoblock пока не сообщается.