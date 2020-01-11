Narwal T10 робот-пылесос с функцией самоочистки

На выставку CES 2020 в Лас-Вегас привезли и представили Narwal T10.

Со слов производителя это первый в мире робот-пылесос с функцией самоочистки.

Пылесос Narwal T10 оснастили двумя резервуарами с водой, один для чистой, а другой для грязной.

При уборке Narwal T10 не только с пола пылесосит грязь, но еще и с самой швабры. А точнее после этого пользователю не надо будет мыть насадки от грязи после уборки. Плюс ко всему этому, чтобы не было бактерий, пылесос еще и сушит самостоятельно тряпку. При необходимости он вернется на базовую станцию, помоет швабру и продолжит уборку.

Управлять пылесосом Narwal T10 можно через приложение в смартфоне. Также здесь можно создать макет дома для более удобной навигации.

Робот-пылесос Narwal T10 можно будет купить за 550 долларов, но только производитель запустить официальные продажи в конце 2020 года.