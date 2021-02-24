Настольные мини-ПК ASUS PN41 готовы к выходу

Сетевые источники сообщают о скором выходе мини-ПК ASUS PN41, который будет построен на аппаратной платформе Intel Jasper Lake. Новинки будут оснащены 10-нанометровыми 4-ядерными процессорами Celeron N5100 и Pentium Silver N6000 с тактовыми частотами от 1,1 до 2,8 ГГц и от 1,1 до 3,3 ГГц, графикой Intel UHD Graphics, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, поддержкой 2,5-дюймового накопителя, интерфейсами USB Type-C, USB 3.х Type-A, HDMI, DisplayPort и Ethernet, а также предустановленной операционной системы Windows 10. Отмечается, что версия на Celeron сможет похвастаться пассивной системой охлаждения и, стало быть, бесшумностью. Цена на неттопы стартует с 400 долларов.