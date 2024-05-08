Настольный ПК Corsair One i500 получил до 192 ГБ ОЗУ

Компания Corsair пополнила ассортимент настольных компьютеров моделью Corsair One i500, которая может похвастаться алюминиевым корпусом с деревянными передними панелями, настраиваемой RGB-подсветкой, сенсорным светодиодом на тыльной панели для подсветки интерфейсов и пылевыми фильтрами с магнитными креплениями.

Новинка также характеризуется чипами Intel вплоть до Core i9-14900K, дискретной видеокартой NVDIA GeForce RTX 4090, от 64 ГБ до 192 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельным накопителем NVMe вместимостью от 2 до 24 ТБ. Цена базовой конфигурации с 64 ГБ ОЗУ и SSD на 2 ТБ составляет 4700 долларов.