Настольный ПК Huawei Qingyun W510 представлен официально

Компания Huawei официально представила настольный компьютер Qingyun W510, который предназначен для коммерческих клиентов. Новинка оснащается фирменным 24-ядерным процессором HiSilicon Kunpeng 920 с тактовой частотой 2,6 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем вместимостью 256 или 512 ГБ, графикой Huawei HiSilicon или AMD с 1 ГБ видеопамяти, сетевым Ethernet-контроллером, портами USB Type-A и USB Type-C, интерфейсом D-Sub, стандартными аудиогнёздами, комплектным 23,8-дюймовым монитором с разрешением 1920:1080 пикселей и предустановленной ОС Unity Operating System (китайский дистрибутив Linux на базе Deepin Linux). Новинка выйдет в пяти версиях, которые отличаются поддержкой Wi-Fi и ёмкостью SSD.