Наушники AirPods получат уникальную функцию живого перевода

Операционная система iOS 19 ещё до своего релиза или хотя бы анонса уже считается одним из самых масштабных визуальных обновлений для iPhone за последние годы, но оно также подарит пользователям и другое довольно важное новшество, которое компания разрабатывает специально для пользователей AirPods. Согласно новому отчёту Bloomberg, Apple добавит в беспроводные наушники функцию живого перевода в режиме реального времени. По данным инсайдера, AirPods получат возможность переводить разговоры в реальном времени на множество языков мира (пока что список языков сложно подтвердить) и эта функция будет работать исключительно совместно с iPhone на iOS 19 — пользователь сможет слышать перевод незнакомого языка через наушники, а затем отвечать на своём языке. Ответ будет переводиться и воспроизводиться через динамик iPhone, чтобы собеседник мог его понять.

Аналогичные функции уже доступны в Pixel Buds Pro 2 от Google и Galaxy Buds3/Buds3 Pro от Samsung, так что в целом это не такая уж инновация от компании Apple. Кроме того, инсайдер не уточняет, какие именно модели AirPods получат данное обновление, что интересует многих пользователей, желающих купить новую модель наушников уже сейчас, до анонса операционной системы. При этом стоит напомнить, что приложение «Перевод» для iOS было запущено ещё в 2020 году и в настоящее время оно поддерживает 19 языков. Это не так уж много на самом деле, особенно на фоне конкурентов, но список языков могут расширить.