Наушники AirPods получат уникальную функцию живого перевода

Операционная система iOS 19 ещё до своего релиза или хотя бы анонса уже считается одним из самых масштабных визуальных обновлений для iPhone за последние годы, но оно также подарит пользователям и другое довольно важное новшество, которое компания разрабатывает специально для пользователей AirPods. Согласно новому отчёту Bloomberg, Apple добавит в беспроводные наушники функцию живого перевода в режиме реального времени. По данным инсайдера, AirPods получат возможность переводить разговоры в реальном времени на множество языков мира (пока что список языков сложно подтвердить) и эта функция будет работать исключительно совместно с iPhone на iOS 19 — пользователь сможет слышать перевод незнакомого языка через наушники, а затем отвечать на своём языке. Ответ будет переводиться и воспроизводиться через динамик iPhone, чтобы собеседник мог его понять.

Аналогичные функции уже доступны в Pixel Buds Pro 2 от Google и Galaxy Buds3/Buds3 Pro от Samsung, так что в целом это не такая уж инновация от компании Apple. Кроме того, инсайдер не уточняет, какие именно модели AirPods получат данное обновление, что интересует многих пользователей, желающих купить новую модель наушников уже сейчас, до анонса операционной системы. При этом стоит напомнить, что приложение «Перевод» для iOS было запущено ещё в 2020 году и в настоящее время оно поддерживает 19 языков. Это не так уж много на самом деле, особенно на фоне конкурентов, но список языков могут расширить.
Наушники Realme Buds Air7 выпустят в Индии 19 марта …
Компания Realme объявила, что 19 марта в Индии будут представлены беспроводные наушники Buds Air7. На том…
Наушники HMD Amped Buds оценили в 210 долларов …
Компания HMD пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Amped Buds, которые получили зарядный ф…
Игровые наушники с 7.1 звуком и ENC. Обзор RAPOO VH310…
Игровая гарнитура RAPOO VH310 поддерживает виртуальный 7.1 звук, оснащена 50 мм динамиками и высокочувств…
Наушники Xiaomi Buds 5 Pro представлены в Европе…
Несколько дней назад компания Xiaomi представила в Китае беспроводные наушники Buds 5 Pro и Buds 5 Pro Wi…
TWS наушники с SXFI, ANC и высокой автономностью. Обзор CREA…
Продолжая изучение актуальной модельной линейки новых наушников рассмотрим легкие беспроводные CREATIVE Z…
Наушники OPPO Enco Air4i оценили в 14 долларов …
Компания OPPO пополнила ассортимент доступных беспроводных наушников моделью Enco Air4i, которая может по…
Доступная игровая гарнитура с 7.1 звуком. Обзор Acer AHW120…
В центре внимания игровые наушники Acer AHW120 с 50 мм динамиком, поддерживающие виртуальный объем 7.1. …
Удобные игровые наушники. Обзор Rapoo VH500…
Игровая гарнитура должна удовлетворят не только качеством звука, но и удобством конструкции. Такая связка…
Creative ZEN AIR PRO обзор TWS-наушников с Qi-зарядкой и ANCCreative ZEN AIR PRO обзор TWS-наушников с Qi-зарядкой и ANC
Недорогие беспроводные наушники с MP3-плеером и FM. Обзор Harper HB-215Недорогие беспроводные наушники с MP3-плеером и FM. Обзор Harper HB-215
Недорогие наушники с шумоподавлением. Обзор HONOR CHOICE EARBUDS X7eНедорогие наушники с шумоподавлением. Обзор HONOR CHOICE EARBUDS X7e
Недорогие внутриканальные наушники. Обзор SVEN E-180BНедорогие внутриканальные наушники. Обзор SVEN E-180B
Игровые наушники для консоли и ПК. Обзор SVEN AP-G886MVИгровые наушники для консоли и ПК. Обзор SVEN AP-G886MV
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor