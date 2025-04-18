Наушники Baseus Bowie M2s Ultra оценены в 8 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры выпустили в продажу беспроводные наушники Baseus Bowie M2s Ultra, которые обойдутся в 8 тысяч рублей. Новинка характеризуется поддержкой стандарта Hi-Res Audio и кодека LHDC с воспроизведением записей в 24 бит/96 кГц, диапазоном воспроизводимых частот 20–40000 Гц, активной системой шумоподавления с эффективностью до 52 дБ, четырьмя микрофонами, новым процессором, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.4, автономностью до 7 часов, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 2 часа воспроизведения), зарядным кейсом с ЖК-экраном для настройки звучания и выбора пресетов эквалайзера, отслеживания уровня заряда, регулировки громкости, управления воспроизведением и активацией системы ANC.

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