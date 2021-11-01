Наушники Beats Fit Pro оценены в 200 долларов

Компания Apple пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Beats Fit Pro, которые появится в продаже 4 ноября по цене в 200 долларов. Новинку оснастили защитой от влаги и пота в соответствии со степенью IPX4, системой активного шумоподавления, которое подстраивается под ситуацию до 200 раз в секунду, чёрной, белой, серой и сиреневой расцветками и временем автономной работы до 6 часов с активным шумоподавлением. Авторы первых обзоров отмечают компактность новинки, поддержку голосового помощника Siri, адаптивный эквалайзер, пространственный звук и отсутствие поддержки беспроводной зарядки.