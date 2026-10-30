Наушники Black Shark Phoenix BE32 Gaming Edition оценили в 37 долларов

Компания Black Shark пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Phoenix BE32 Gaming Edition, которая получила 10-миллиметровые динамические излучатели с титановым покрытием мембраны.

Новинка также характеризуется диапазоном частот от 20 Гц до 40 кГц, системой активного шумоподавления ANC с глубиной до 45 дБ, шестью микрофонами с технологией AI ENC для подавления шума во время голосовых вызовов, возможностью подключения через приемник 2,4 ГГц и беспроводную связь Bluetooth, временем задержки в играх до 20 мс, зарядным кейсом с UV-обработкой для защиты поверхности и световой полосой, внутриканальными амбушюрами, батареей ёмкостью 50 мАч и 400 мАч в зарядном футляре, а также автономностью до 66 часов с учетом кейса. Цена наушников на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 37 долларов.
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