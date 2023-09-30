Наушники Google Pixel Buds Pro получат новые расцветки

Профильное издание Thetechoutlook и авторитетный информатор OnLeaks опубликовали первые изображения новых версий беспроводных наушников Pixel Buds Pro. Итак, наушники теперь будут доступны в фарфоровой и небесно-голубых цветовых вариантах. Сейчас покупатели Pixel Buds Pro могут выбирать из таких расцветок, как Coral, Lemongrass, Fog и Charcoal. Официально новинки покажут на презентации 4 октября. На том же мероприятии представят новые смартфоны Google Pixel.

По предварительным данным, Pixel 8 оснастят экраном с частотой обновления 60/120 Гц, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 12 Мп (сверхширокоугольный модуль с автофокусом, 10,5-Мп фронтальной камерой, 8 ГБ оперативной памяти и однокристальной системой Google Tensor 3. Старшая модель будет отличаться 48-Мп сверхширокоугольным модулем, 48-Мп модулем с 5-кратным зумом, LTPO-дисплеем с кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц и 12 ГБ ОЗУ.