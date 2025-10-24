Наушники HONOR Earbuds 4 появились в продаже

Компания HONOR выпустила в продажу на домашнем китайском рынке беспроводные наушники Earbuds 4, которые оценены в эквивалент 50 долларов. Новинка имеет в своем оснащении 11- и 6-миллиметровые динамики с титановой диафрагмой, систему активного шумоподавления с эффективностью до 50 дБ, три микрофона для подавления шума окружающей среды во время телефонных вызовов, воспроизведение частот от 20 Гц до 20 000 Гц, режим прозрачности, аккумулятор ёмкостью 45 мАч у наушника и 500 мАч у зарядного кейса, время автономной работы до 9 часов или до 46 часов с учетом зарядного футляра, а также поддержку беспроводной связи Bluetooth 5.3.

