Наушники Itel Buds Ace ANC оценили в 12 долларов

Компания Itel пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Buds Ace ANC, которая оценена на дебютном индийском рынке в 12 долларов. Новинка характеризуется внутриканальным дизайном, 10-миллиметровыми драйверами, защитой от воды в соответствии со степенью IPX5, системой активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 25 дБ, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, системой шумоподавления окружающей среды на базе ИИ для лучшей слышимости во время (AI ENC) телефонных разговоров, автономностью до 50 часов с учетом зарядного устройства, поддержкой быстрой зарядки (10 минут хватит на 3 часа прослушивания музыки), а также тремя расцветками корпуса.

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