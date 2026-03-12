Наушники JBL Live 780NC оценили в 250 долларов

Компания JBL пополнила ассортимент беспроводных наушников моделями Live 780NC и Live 680N, которые основаны на 40-миллиметровых динамических драйверах. Новинки характеризуются поддержкой активного шумоподавления True Adaptive Noise Cancelling 2.0, новыми драйверами с поддержкой Hi-Res Audio, улучшенными алгоритмами шумоподавления с технологиями ИИ, полностью переработанным дизайном с металлическими декоративными элементами и амбушюрами с покрытием soft-touch, складной конструкцией, тремя расцветками, двумя направленными микрофонами, поддержкой пространственного звука Spatial Sound, сенсорным управлением, настраиваемой кнопкой, технологией персонализации звучания Personi‑Fi 3.0 и автономностью звучания 80 часов. Наушники оценены в 250 и 160 долларов соответственно.