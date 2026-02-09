Обзор Sanag Z60S. Беспроводные наушники клипсы

На лицевой стороне логотип бренда и светодиодный индикатор. Встроенный в зарядный кейс аккумулятор заряжается через разъем USB-C. Под откидной крышкой два посадочных места под установку гарнитуры. Для надежности они, как и крышка фиксируются при помощи магнитов.
Выполнены наушники в виде клипсы, прижимающихся к друг другу через ушную раковину. Корпус каждой гарнитуры состоит из двух элементов, соединенных между собой гибкой дугой.
Основной материал пластик с лакированным покрытием. Внешне выглядит как аксессуар. Исполнение открытого типа когда выводная решетка динамика не перекрывает ушную раковину.
В наушниках можно гулять под снегом и дождем, но в бассейне плавать нельзя. Уровень защиты IPX4. Также Sanag Z60S подойдут для использования во время активных тренировок.
С внешней стороны помимо слегка заметного логотипа размещен светодиодный индикатор. Внутри пометки по правой и левой сторонам. Управление воспроизведением, ответы на вызовы, активация голосового помощника, постановка на паузу осуществляются касаниями к сенсорной зоне.
Выполняемые действия по количеству касаний можно изменить. Есть профили эквалайзера с изменением баланса между высокими и низкими частотами, оптимизированное под классику и поп-жанр.
Для соединения наушники используют Bluetooth 5.4 с оптимизациями по скорости соединения. Данную гарнитуру можно рассматривать под мобильные игры, получая минимальные задержки при беспроводной передаче звука. Дальность стабильного соединения в идеальных условиях до 10 метров.
Понравилось качество передачи голоса, он не искажается, отсекается часть внешнего шума. По времени автономной работы получали около 6 часов на средней громкости и два полных цикла зарядки в комплектном зарядном кейсе.