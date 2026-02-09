Обзор Sanag Z60S. Беспроводные наушники клипсы

Беспроводные наушники Sanag Z60S выполнены в эргономичной и ультралегкой с клипсами для надежной фиксации на ушной раковине. За воспроизведение в них отвечают 12 мм излучатели с габаритным сабвуфером и открытой конструкцией. Поддержка актуальной версии Bluetooth, аккумулятор с 7 часами автономной работы, AI-алгоритмы для снижения шума, защита от воды IPX4.

Комплектация

Компактная коробка с данными по характеристикам. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон.

Внешний вид

Представлены наушники в четырех вариантах расцветки корпуса. Комплектный зарядный кейс в традиционном исполнении. Плавные линии и формат под удобное ношение в кармане.

На лицевой стороне логотип бренда и светодиодный индикатор. Встроенный в зарядный кейс аккумулятор заряжается через разъем USB-C. Под откидной крышкой два посадочных места под установку гарнитуры. Для надежности они, как и крышка фиксируются при помощи магнитов.

Выполнены наушники в виде клипсы, прижимающихся к друг другу через ушную раковину. Корпус каждой гарнитуры состоит из двух элементов, соединенных между собой гибкой дугой.

Основной материал пластик с лакированным покрытием. Внешне выглядит как аксессуар. Исполнение открытого типа когда выводная решетка динамика не перекрывает ушную раковину.

В наушниках можно гулять под снегом и дождем, но в бассейне плавать нельзя. Уровень защиты IPX4. Также Sanag Z60S подойдут для использования во время активных тренировок.

Софт

С внешней стороны помимо слегка заметного логотипа размещен светодиодный индикатор. Внутри пометки по правой и левой сторонам. Управление воспроизведением, ответы на вызовы, активация голосового помощника, постановка на паузу осуществляются касаниями к сенсорной зоне.Для наушников доступно бесплатное приложение, доступное для iOS и Android. Интерфейс его адаптирован под русскоязычных пользователей. В разделе настроек данные по заряду правой и левой гарнитуры в отдельности. отображение схемы управления и быстрое переключение эквалайзера.

Тесты

Выполняемые действия по количеству касаний можно изменить. Есть профили эквалайзера с изменением баланса между высокими и низкими частотами, оптимизированное под классику и поп-жанр.За воспроизведение в Sanag Z60S отвечает 12 м динамик с двойной композитной мембрана. Для недорогих наушников выдают хорошее качество звука с эффектом стерео и басами на послевкусии. При этом как отмечал выше, они открытого типа при выводе на высоком уровне громкости звук может быть слышен окружающим. Но это же дает преимущество в возможности контролировать происходящее рядом.

Для соединения наушники используют Bluetooth 5.4 с оптимизациями по скорости соединения. Данную гарнитуру можно рассматривать под мобильные игры, получая минимальные задержки при беспроводной передаче звука. Дальность стабильного соединения в идеальных условиях до 10 метров.

Понравилось качество передачи голоса, он не искажается, отсекается часть внешнего шума. По времени автономной работы получали около 6 часов на средней громкости и два полных цикла зарядки в комплектном зарядном кейсе.

Итоги

Sanag Z60S в недорогом ценовом сегменте выступают интересным вариантом с открытым исполнением и удобной фиксацией на ухе в виде клипсы. Привлекательное внешнее исполнение под украшение, свободный ушной канал, защита от брызг воды IPX4, сенсорное управление, приложение с эквалайзером.