Наушники Xiaomi Buds 6 оценили в 100 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент беспроводных наушников флагманской моделью Buds 6, которая может похвастаться позолоченным излучателем с тремя магнитами. По словам производителя, новинка стала мощнее на 7% и на 40% чувствительнее к низким частотам в сравнении с прошлым поколением.

Новинка также характеризуется улучшенной диафрагмой с 24-каратным золотым покрытием, поддержкой передачи звука 24 бит/48 кГц, максимальной скоростью передачи 2,1 Мбит/с, настройкой звука от Harman, поддержкой шумоподавления, тремя микрофонами, поддержкой пространственного звучания, интеллектуальной записью перевода, синхронным переводом и интеллектуальным суммированием с помощью искусственного интеллекта, массой наушника 4,4 грамма, автономностью до 6 часов или до 35 часов работы с учетом зарядного футляра, а также защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54.