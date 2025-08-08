Обзор SVEN AP-B710MV. Беспроводные наушники с шумоподавлением на каждый день

Беспроводные наушники SVEN AP-B710MV выполнены в корпусе с защитой от брызг IPx4, поддерживают систему активного шумоподавления, индивидуальные настройки с помощью приложения SMART LIFE, складываемую конструкцию с 40 мм неодимовыми излучателями.

Обзор SVEN AP-B710MV

Комплектация

Коробка с традиционной схемой оформления. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

комплектация SVEN AP-B710MV

Внешний вид

Помимо изучаемой нами версии в сером варианте исполнения, доступны также в черном. У гарнитуры выдержанное внешнее исполнение.

внешний вид SVEN AP-B710MV

Оголовье обтянуто экокожей с мягким наполнителем внутри. Направляющие для изменения длины из стальной проволоки. Надежно и удобно в эксплуатации.

внешний вид SVEN AP-B710MV

Есть возможность складывания чашек, уменьшая габариты конструкции и упрощая переноску в рюкзаке.

внешний вид SVEN AP-B710MV

Чашки круглой формы из пластика с матовой текстурой. На внешней стороне три механические кнопки управления для переключения треков, изменения громкости, ответа на входящий вызов и сопряжения со смартфоном.

внешний вид SVEN AP-B710MV

В основании разъем USB-C, используемый для зарядки. Рядом светодиодный индикатор и отверстие микрофона.

внешний вид SVEN AP-B710MV

Амбушюры глубокие, выполнены из кожзама с наполнителем с памятью формы. Аккуратно обхватывают уши и обеспечивают пассивную звукоизоляцию.

внешний вид SVEN AP-B710MV

Софт

SVEN AP-B710MV позволяет провести индивидуальную настройку с помощью приложения Smart Life, популярной экосистемы умного дома. Главное окно оформлено в виде плиток для быстрого доступа к часто используемым функциям.

приложение SVEN AP-B710MV

Эквалайзер с выбором профилей под разные музыкальные жанры и сценарии.

приложение SVEN AP-B710MV

Функция поиска гарнитуры с отображением последнего места на карте.

приложение SVEN AP-B710MV

Включения и отключение системы активного шумоподавления.

приложение SVEN AP-B710MV

Тесты

Для сопряжения с источником сигнала используют Bluetooth 5.4 с кодеками AAC и SBC. Поддерживают разные типы устройств, проблем с качеством соединения за время тестовой эксплуатации выявлено не было. Через приложение можно активировать «игровой режим», снижающий битрейт звука, но и уменьшающий задержки.

тесты SVEN AP-B710MV

Звук выдают ровный с акцентированием средних частот. Верхние частоты звонкие, низы приглушены. Также есть возможность подобрать звучание индивидуально, используя библиотеку пресетов эквалайзера.

тесты SVEN AP-B710MV

Легкий вес позволяет подобрать удобную посадку под свою голову. На уши не давят, не создают дискомфорта при длительной носке. Наличие защиты от брызг даст возможность использовать при тренировках на открытом пространстве или в фитнес зале.

тесты SVEN AP-B710MV

Аккумулятор на громкости выше среднего давал 9 часов беспрерывного воспроизведения. Зарядка идет через разъем USB-C. Система активного шумоподавления работала корректно, в общественном транспорте или на улице можно не отвлекаться на окружающий шумовой фон.

тесты SVEN AP-B710MV

Итоги

SVEN AP-B710MV – компактная беспроводная гарнитура с ровным звучанием, активным шумоподавлением, хорошими показателями автономной работы, складываемой конструкцией с IPx4.
