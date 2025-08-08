Обзор SVEN AP-B710MV. Беспроводные наушники с шумоподавлением на каждый день

Оголовье обтянуто экокожей с мягким наполнителем внутри. Направляющие для изменения длины из стальной проволоки. Надежно и удобно в эксплуатации.
Есть возможность складывания чашек, уменьшая габариты конструкции и упрощая переноску в рюкзаке.
Чашки круглой формы из пластика с матовой текстурой. На внешней стороне три механические кнопки управления для переключения треков, изменения громкости, ответа на входящий вызов и сопряжения со смартфоном.
В основании разъем USB-C, используемый для зарядки. Рядом светодиодный индикатор и отверстие микрофона.
Амбушюры глубокие, выполнены из кожзама с наполнителем с памятью формы. Аккуратно обхватывают уши и обеспечивают пассивную звукоизоляцию.
Эквалайзер с выбором профилей под разные музыкальные жанры и сценарии.
Функция поиска гарнитуры с отображением последнего места на карте.
Включения и отключение системы активного шумоподавления.
Звук выдают ровный с акцентированием средних частот. Верхние частоты звонкие, низы приглушены. Также есть возможность подобрать звучание индивидуально, используя библиотеку пресетов эквалайзера.
Легкий вес позволяет подобрать удобную посадку под свою голову. На уши не давят, не создают дискомфорта при длительной носке. Наличие защиты от брызг даст возможность использовать при тренировках на открытом пространстве или в фитнес зале.
Аккумулятор на громкости выше среднего давал 9 часов беспрерывного воспроизведения. Зарядка идет через разъем USB-C. Система активного шумоподавления работала корректно, в общественном транспорте или на улице можно не отвлекаться на окружающий шумовой фон.