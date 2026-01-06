Наушники Acer Predator Galea 570 оценили в 150 евро

Компания Acer объявила о выпуске беспроводных игровых наушников Predator Galea 570, которые основаны на 50-миллиметровых драйверах. Новинка также характеризуется фирменным приложением Predator QuarterMaster для настройки звука и микрофона, технологией ENC для шумоподавления во время телефонных разговоров, съемным всенаправленным микрофоном на штанге, встроенным микрофоном, проводным подключением, соединением 2,4 ГГц через USB-A/C адаптер или беспроводную сеть Bluetooth 5.4, а также временем автономной работы до 30 часов. Наушники появятся в европейском продаже в первом квартале этого года по цене в 150 евро.

