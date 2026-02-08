Наушники HONOR CHOICE Earbuds S8 оценили в 100 евро

Компания HONOR представила в Европе беспроводные наушники CHOICE Earbuds S8, которые получили коаксиальную двухдрайверную конструкцию Titanium & Ceramic Dual-Driver с 11-миллиметровым динамическим драйвером с титановым покрытием и ультратонким пьезоэлектрическим керамическим твитером.

Новинка также характеризуется поддержкой стандарта Hi-Res Audio, кодека LDAC, передачи данных со скоростью до 990 кбит/с, воспроизведением аудио без потерь 96 кГц/24 бит, поддержкой пространственного объемного звука, активной системой шумоподавления Intelligent Deep Noise Cancellation 3.0 с эффективностью до 50 дБ, тремя микрофонами с алгоритмами DNN для лучшей слышимости во время телефонных звонков, временем автономной работы до 8 часов или до 38 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 2 часа работы), защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54, адаптером Bluetooth 5.4, а также серой и белой расцветками. Цена наушников составляет 100 евро.