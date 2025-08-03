Обзор OneOdio Focus A6. Беспроводные наушники с Bluetooth 6.0 и Hi-Res

Беспроводные наушники OneOdio Focus A6 поддерживают гибридное шумоподавление, современный протокол Bluetooth 6.0 с кодеком LDAC, звук Hi-Res Audio и длительное время автономной работы и подключение сразу к двум устройствам одновременно. Доступен отдельный игровой режим с сокращенными до 65 мс задержками.

Комплектация

Двойная коробка с изображением гарнитуры и данными по характеристикам. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя.

Внешний вид

Представлены в нескольких вариантах цветового исполнения. Выполнены в привлекательном внешнем исполнении. Вес 240 граммов.

Исполнение оголовья у гарнитуры позволит регулировать длину, подбирая удобную посадку индивидуально, поворачивать и складывать чашки. В собранном состоянии занимают минимальное место и могут поместиться. Компактной сумке.

Центр оголовья прорезинен, внутри пена с памятью формы. На внутренней стороне нанесена техническая информация. Качество исполнения у корпуса гарнитуры хорошее.

На внешней стороне декоративная накладка с аккуратным рисунком. Выведен дополнительный микрофон на каждой из чашек, отвечающий за анализ окружающего шума и обеспечивающий работу ANC.

Сами чашки у OneOdio Focus A6 овальной формы. На нижнем торце левой выведены механические кнопки управления, используемые для включения и отключения, управления режимами активного шумоподавления, регулировки громкости, ответа на входящий вызов и активации голосового помощника.

Амбушюры из экокожи, наполнитель из пены с памятью формы. В плане комфорта ношений нареканий нет, после тренировок можно будет протереть влажной салфеткой. На ткани нанесены пометки по правой и левой сторонам. Заряжаются через разъем USB-C. В комплекте идет зарядный кабель.

Софт

OneOdio Focus A6 сопровождается поддержкой программного обеспечения, загружаемого на iOS и Android. На главной странице точная информация по уровню заряда аккумулятора. Кнопки быстрого переключения работы системы шумоподавления: включено, прозрачность, выключено, режим уменьшения шума ветра, устойчивый режим прозрачности.

Семиполосный эквалайзер с готовыми пресетами, есть под определенные жанры или с увеличением басов, верхних частот.

Подключение двух устройств, игровой режим, напоминание об окончания ношения, ограничитель максимальной громкости, автоматическое выключение.

Тесты

Встроенный голосовые подсказки на английском и китайских языках.

Для соединения OneOdio Focus A6 использует Bluetooth 6.0 с обратной совместимостью. Новый протокол умеет определять расстояние между смартфоном и гарнитурой, но на момент тестирования у нас не было под рукой устройства с поддержкой этого протокола. Раскрыть весь потенциал можно будет в будущем. Поддерживает кодеки SBC, AAC и LDAC. Звук можно передавать в высоком битрейте.

Встроенного аккумулятора хватает более, чем на день активного использования с ANC, отключение шумоподавления даст еще 5-6 часов работы. Сам производитель заявляет о 40 часах работы и эти данные близки к практике.

Отлично себя показала система активного шумоподавления. У нее есть несколько режимов работы, эффективно отсекает внешний городской шум, можно с комфортом слушать музыку и подкасты в общественном транспорте.

За звук отвечают 40 мм излучатель. Качество выводимого звука у них на приемлемом уровне. Высокие частоты выражены, звонкие, акцентируют ударные инструменты и вокал. Средние частоты детализированные. Басы мягкие. Хорошо справляются с передачей голоса во время разговоров. Используются ИИ-технологии для подавления внешнего шума.

Итоги

OneOdio Focus A6 – хорошо сбалансированные беспроводные наушники с активным шумоподавлением, складываемой конструкцией, приложением для тонких настроек, Bluetooth 6.0 с LDAC, длительным временем автономной работы и легким весом. Придраться можно к отсутствию в комплекте сумки, которая встречалась в ранее изученных наушниках этого производителя. асадки в комплекте, емкий аккумулятор, подсветка, несколько режимов и память, автоматическое отключение, сумка в комплекте. Подойдет под разные сценарии.