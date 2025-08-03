Обзор OneOdio Focus A6. Беспроводные наушники с Bluetooth 6.0 и Hi-Res

Беспроводные наушники OneOdio Focus A6 поддерживают гибридное шумоподавление, современный протокол Bluetooth 6.0 с кодеком LDAC, звук Hi-Res Audio и длительное время автономной работы и подключение сразу к двум устройствам одновременно. Доступен отдельный игровой режим с сокращенными до 65 мс задержками.

Обзор OneOdio Focus A6

Комплектация

комплектация OneOdio Focus A6

Двойная коробка с изображением гарнитуры и данными по характеристикам. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя.

комплектация OneOdio Focus A6

Внешний вид

Представлены в нескольких вариантах цветового исполнения. Выполнены в привлекательном внешнем исполнении. Вес 240 граммов.

внешний вид OneOdio Focus A6

Исполнение оголовья у гарнитуры позволит регулировать длину, подбирая удобную посадку индивидуально, поворачивать и складывать чашки. В собранном состоянии занимают минимальное место и могут поместиться. Компактной сумке.

внешний вид OneOdio Focus A6

Центр оголовья прорезинен, внутри пена с памятью формы. На внутренней стороне нанесена техническая информация. Качество исполнения у корпуса гарнитуры хорошее.

внешний вид OneOdio Focus A6

На внешней стороне декоративная накладка с аккуратным рисунком. Выведен дополнительный микрофон на каждой из чашек, отвечающий за анализ окружающего шума и обеспечивающий работу ANC.

внешний вид OneOdio Focus A6

Сами чашки у OneOdio Focus A6 овальной формы. На нижнем торце левой выведены механические кнопки управления, используемые для включения и отключения, управления режимами активного шумоподавления, регулировки громкости, ответа на входящий вызов и активации голосового помощника.

внешний вид OneOdio Focus A6

Амбушюры из экокожи, наполнитель из пены с памятью формы. В плане комфорта ношений нареканий нет, после тренировок можно будет протереть влажной салфеткой. На ткани нанесены пометки по правой и левой сторонам. Заряжаются через разъем USB-C. В комплекте идет зарядный кабель.

внешний вид OneOdio Focus A6

Софт

OneOdio Focus A6 сопровождается поддержкой программного обеспечения, загружаемого на iOS и Android. На главной странице точная информация по уровню заряда аккумулятора. Кнопки быстрого переключения работы системы шумоподавления: включено, прозрачность, выключено, режим уменьшения шума ветра, устойчивый режим прозрачности.

софт OneOdio Focus A6

Семиполосный эквалайзер с готовыми пресетами, есть под определенные жанры или с увеличением басов, верхних частот.

софт OneOdio Focus A6

Подключение двух устройств, игровой режим, напоминание об окончания ношения, ограничитель максимальной громкости, автоматическое выключение.

софт OneOdio Focus A6

Встроенный голосовые подсказки на английском и китайских языках.

Тесты

тесты OneOdio Focus A6

Для соединения OneOdio Focus A6 использует Bluetooth 6.0 с обратной совместимостью. Новый протокол умеет определять расстояние между смартфоном и гарнитурой, но на момент тестирования у нас не было под рукой устройства с поддержкой этого протокола. Раскрыть весь потенциал можно будет в будущем. Поддерживает кодеки SBC, AAC и LDAC. Звук можно передавать в высоком битрейте.

тесты OneOdio Focus A6

Встроенного аккумулятора хватает более, чем на день активного использования с ANC, отключение шумоподавления даст еще 5-6 часов работы. Сам производитель заявляет о 40 часах работы и эти данные близки к практике.

тесты OneOdio Focus A6

Отлично себя показала система активного шумоподавления. У нее есть несколько режимов работы, эффективно отсекает внешний городской шум, можно с комфортом слушать музыку и подкасты в общественном транспорте.

тесты OneOdio Focus A6

За звук отвечают 40 мм излучатель. Качество выводимого звука у них на приемлемом уровне. Высокие частоты выражены, звонкие, акцентируют ударные инструменты и вокал. Средние частоты детализированные. Басы мягкие. Хорошо справляются с передачей голоса во время разговоров. Используются ИИ-технологии для подавления внешнего шума.

тесты OneOdio Focus A6

Итоги

OneOdio Focus A6 – хорошо сбалансированные беспроводные наушники с активным шумоподавлением, складываемой конструкцией, приложением для тонких настроек, Bluetooth 6.0 с LDAC, длительным временем автономной работы и легким весом. Придраться можно к отсутствию в комплекте сумки, которая встречалась в ранее изученных наушниках этого производителя. асадки в комплекте, емкий аккумулятор, подсветка, несколько режимов и память, автоматическое отключение, сумка в комплекте. Подойдет под разные сценарии.
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