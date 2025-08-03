Обзор OneOdio Focus A6. Беспроводные наушники с Bluetooth 6.0 и Hi-Res

Двойная коробка с изображением гарнитуры и данными по характеристикам. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя.
Исполнение оголовья у гарнитуры позволит регулировать длину, подбирая удобную посадку индивидуально, поворачивать и складывать чашки. В собранном состоянии занимают минимальное место и могут поместиться. Компактной сумке.
Центр оголовья прорезинен, внутри пена с памятью формы. На внутренней стороне нанесена техническая информация. Качество исполнения у корпуса гарнитуры хорошее.
На внешней стороне декоративная накладка с аккуратным рисунком. Выведен дополнительный микрофон на каждой из чашек, отвечающий за анализ окружающего шума и обеспечивающий работу ANC.
Сами чашки у OneOdio Focus A6 овальной формы. На нижнем торце левой выведены механические кнопки управления, используемые для включения и отключения, управления режимами активного шумоподавления, регулировки громкости, ответа на входящий вызов и активации голосового помощника.
Амбушюры из экокожи, наполнитель из пены с памятью формы. В плане комфорта ношений нареканий нет, после тренировок можно будет протереть влажной салфеткой. На ткани нанесены пометки по правой и левой сторонам. Заряжаются через разъем USB-C. В комплекте идет зарядный кабель.
Семиполосный эквалайзер с готовыми пресетами, есть под определенные жанры или с увеличением басов, верхних частот.
Подключение двух устройств, игровой режим, напоминание об окончания ношения, ограничитель максимальной громкости, автоматическое выключение.
Встроенный голосовые подсказки на английском и китайских языках.
Для соединения OneOdio Focus A6 использует Bluetooth 6.0 с обратной совместимостью. Новый протокол умеет определять расстояние между смартфоном и гарнитурой, но на момент тестирования у нас не было под рукой устройства с поддержкой этого протокола. Раскрыть весь потенциал можно будет в будущем. Поддерживает кодеки SBC, AAC и LDAC. Звук можно передавать в высоком битрейте.
Встроенного аккумулятора хватает более, чем на день активного использования с ANC, отключение шумоподавления даст еще 5-6 часов работы. Сам производитель заявляет о 40 часах работы и эти данные близки к практике.
Отлично себя показала система активного шумоподавления. У нее есть несколько режимов работы, эффективно отсекает внешний городской шум, можно с комфортом слушать музыку и подкасты в общественном транспорте.
За звук отвечают 40 мм излучатель. Качество выводимого звука у них на приемлемом уровне. Высокие частоты выражены, звонкие, акцентируют ударные инструменты и вокал. Средние частоты детализированные. Басы мягкие. Хорошо справляются с передачей голоса во время разговоров. Используются ИИ-технологии для подавления внешнего шума.