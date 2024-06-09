Наушники JBL Live Flex 3 оценили в 195 долларов

Компания JBL пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Live Flex 3, которая обойдется на дебютном китайском рынке в 195 долларов. Старт продаж намечен на 17 июня. Новинка может похвастаться одной необычной особенностью – зарядным футляром с сенсорным дисплеем. С его помощью можно управлять воспроизведением музыки без помощи смартфона. Сами наушники характеризуются 12-мм динамическими излучателями, системой активного шумоподавления с четырьмя микрофонами, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, защитой от влаги в соответствии со степенью IP55, автономностью до 10 часов или до 50 часов с учетом зарядного кейса, а также поддержкой быстрой зарядки.