Наушники Nothing Ear (a) оценили в 100 долларов

Компания Nothing пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Nothing Ear (a), которая открывает линейку недорогих наушников производителя. Новинка появится в продаже уже 22 апреля по цене в 100 долларов. Наушники характеризуются 11-мм динамическими излучателями, системой активного шумоподавления ANC, поддержкой кодека LDAC, поддержкой чат-бота ChatGPT, черной, белой и желтой расцветками, автономностью до 9,5 часа и до 42,5 часа с учетом зарядного футляра. От старшей модели Nothing Ear (третье поколение) новинка отличается отсутствием керамической диафрагмы, поддержки беспроводной зарядки и пользовательского эквалайзера.

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