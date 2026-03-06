Стартовал предзаказ на Nothing Phone (4a) и Nothing Headphones (a)

Открыт предзаказ на смартфон Nothing Phone (4a) и наушников Nothing Headphones (a) на Aliexpress. Nothing Phone (4a) глобальная версия: 8+128ГБ — от 26 568₽ и 8+256ГБ — от 30 072 ₽. Nothing Headphones (a) — глобальная версия от 12 986 ₽.

Nothing Phone (4a)

Nothing Phone (4a) и Phone (4a) Pro два новых смартфона среднего класса. Модели отличаются дизайном и характеристиками. Nothing Phone (4a) обладает прозрачной задней панелью, доступной в черном, белом, розовом и синем цветах, с обновленной световой полосой Glyph Bar из 63 светодиодов. Устройство оснащено 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем (2720х1224, 120 Гц, 4500 нит), процессором Snapdragon 7s Gen 4, 8/12 ГБ оперативной памяти и хранилищем до 256 ГБ, а также аккумулятором на 5080 мАч с быстрой зарядкой 50 Вт. Модель поддерживает IP64 и работает на Nothing OS 4.1 (Android 16) с гарантией обновлений.

Камеры включают: основной датчик на 50 Мп с OIS, телеобъектив на 50 Мп (зум до 70x) и ультраширокоугольную камеру на 8 Мп. Фронтальная камера — 32 Мп. Phone (4a) Pro имеет металлический корпус толщиной 7,95 мм, защиту IP65 и Glyph Matrix из 137 светодиодов, способных отображать уведомления и использоваться как мини-экран. Дисплей увеличен до 6,83 дюйма (2800х1260, 144 Гц, 5000 нит).

Nothing Headphones (a)

Внутри – чип Snapdragon 7s Gen 4 с LPDDR5X памятью и улучшенным охлаждением. Камеры включают: основной сенсор Sony LYT700C (50 Мп), телеобъектив с зумом 3,5x, ультраширокую камеру (8 Мп). Поддерживается запись видео в формате 4K Ultra XDR с Dolby Vision.Nothing недавно представила новые полноразмерные наушники, Headphone (a), предлагающие доступную альтернативу премиальной модели Headphone 1. В обновленной версии сохранен узнаваемый стиль бренда, дополненный яркими цветовыми решениями. Наушники впечатляют своей автономностью — устройство может работать до 135 часов без необходимости подзарядки. Также поддерживается функция быстрой зарядки, благодаря которой всего 5 минут подключения обеспечивают до 5 часов воспроизведения, идеально подходя активным пользователям.

С весом всего 310 граммов Headphone (a) созданы для максимального комфорта: амбушюры из воздухопроницаемой пены с эффектом памяти адаптируются к форме уха, обеспечивая удобную посадку даже при длительном использовании. Модель оснащена продвинутой функцией активного шумоподавления, которая автоматически подстраивается под окружающий шум благодаря системе из трех внешних микрофонов. Среди других преимуществ — поддержка пространственного звука и интеграция с приложением Nothing X, обеспечивающая доступ к дополнительным настройкам.

Дизайн устройства практически идентичен предыдущей версии, сохраняя продуманное расположение элементов управления. Наушники оборудованы кнопками, роликом и колесиком для тонкой настройки громкости и удобного переключения треков. Дополнительно предусмотрена программируемая кнопка, которая позволяет быстро переключаться между потоковыми сервисами или выполнять задачи вроде создания снимков, делая Headphone (a) функциональным и универсальным аксессуаром.