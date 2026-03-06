Стартовал предзаказ на Nothing Phone (4a) и Nothing Headphones (a)

Камеры включают: основной датчик на 50 Мп с OIS, телеобъектив на 50 Мп (зум до 70x) и ультраширокоугольную камеру на 8 Мп. Фронтальная камера — 32 Мп. Phone (4a) Pro имеет металлический корпус толщиной 7,95 мм, защиту IP65 и Glyph Matrix из 137 светодиодов, способных отображать уведомления и использоваться как мини-экран. Дисплей увеличен до 6,83 дюйма (2800х1260, 144 Гц, 5000 нит).
Внутри – чип Snapdragon 7s Gen 4 с LPDDR5X памятью и улучшенным охлаждением. Камеры включают: основной сенсор Sony LYT700C (50 Мп), телеобъектив с зумом 3,5x, ультраширокую камеру (8 Мп). Поддерживается запись видео в формате 4K Ultra XDR с Dolby Vision.
С весом всего 310 граммов Headphone (a) созданы для максимального комфорта: амбушюры из воздухопроницаемой пены с эффектом памяти адаптируются к форме уха, обеспечивая удобную посадку даже при длительном использовании. Модель оснащена продвинутой функцией активного шумоподавления, которая автоматически подстраивается под окружающий шум благодаря системе из трех внешних микрофонов. Среди других преимуществ — поддержка пространственного звука и интеграция с приложением Nothing X, обеспечивающая доступ к дополнительным настройкам.
Дизайн устройства практически идентичен предыдущей версии, сохраняя продуманное расположение элементов управления. Наушники оборудованы кнопками, роликом и колесиком для тонкой настройки громкости и удобного переключения треков. Дополнительно предусмотрена программируемая кнопка, которая позволяет быстро переключаться между потоковыми сервисами или выполнять задачи вроде создания снимков, делая Headphone (a) функциональным и универсальным аксессуаром.