Наушники OPPO Enco Free4 оценили в 55 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Enco Free4, которая основана на коаксиальном двойном динамике (11 мм и 6 мм). Новинка также характеризуется настройкой звука от Dynaudio, системой шумоподавления с эффективностью до 55 дБ, диапазоном воспроизводимых частот до 5500 Гц, тремя микрофонами с ИИ для улучшения качества звонков, интеллектуальным адаптивным режимом для плавного переключения между шумоподавлением и режимом прозрачности, поддержкой кодеков LHDC 5.0, AAC и SBC, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, автономностью до 11 часов (AAC) и до 6 часов (LHDC) или до 45 часов (AAC) и 24 часов (LHDC) с учетом зарядного кейса, двумя расцветками и защитой от влаги в соответствии со степенью IP55. Цена наушников на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 55 долларов.