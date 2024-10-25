Наушники OPPO Enco X3 оценили в 125 долларов

Компания OPPO представила беспроводные внутриканальные наушники Enco X3, которые появятся в продаже на домашнем для производителя китайском рынке 30 октября по цене в 130 долларов. Новинку оснастили коаксиальным двойным динамическим блоком (11-мм бас-драйвер и 6-мм твиттер для высоких частот), настроенным компанией Dynaudio, воспроизведением с частотой 192 кГц/24 бит, поддержкой пространственного звука, адаптивной системой активного шумоподавления с эффективностью 50 дБ, сверхширокополосным шумоподавлением 5500 Гц, поддержкой кодека LHDC 5.0, адаптером Bluetooth 5.4, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP55, батареей ёмкостью 58 мАч, зарядным футляром с аккумулятором на 566 мАч, поддержкой беспроводной зарядки, а также черной и кремово-белой расцветками.

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