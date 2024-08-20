Наушники OnePlus Buds Pro 3 оценены в 150 долларов

Компания OnePlus пополнила ассортимент флагманских беспроводных наушников моделью OnePlus Buds Pro 3, которые оценены в 150 долларов или 180 евро. Новинка характеризуется низкочастотным 11-мм драйвером и 6-мм высокочастотным драйвером разработки Dynaudio, поддержкой технологии LHDC 5.0 и Google Fast Pair, пространственным звучанием с отслеживанием положения головы, системой активного шумоподавления с эффективностью до 50 дБ, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.4, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP55, автономностью до 10 часов с выключенным шумоподавлением и до 43 часов с учетом зарядного кейса.