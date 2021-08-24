Наушники OnePlus вскоре получат уникальную функцию

В прошлом месяце OnePlus выпустила наушники Buds Pro с новейшей версией Bluetooth V5.2 и впечатляющими функциями — ANC (активное шумоподавление), водонепроницаемость IP55 и сертифицированная Qi беспроводная зарядка. Учитывая, что у устройства есть Bluetooth v5.2, процесс сопряжения и диапазон неплохие — пользователь может получить сигнал от источника на огромном расстоянии. Также довольно просто переключаться с одного устройства на другое, отключив и подключившись к новому гаджету. Но в новых наушниках по-прежнему отсутствовала одна важная функция, которая позволяет подключать наушники к двум устройствам одновременно. В наушниках отсутствует функция, называемая многоточечной связью Bluetooth, которая позволяет наушникам подключаться к двум устройствам одновременно и легко переключаться на любое из устройств.

Эта функция полезна, если вы хотите послушать музыку на телефоне и сразу же переключиться на рабочий стол ноутбука, например. Что ж, OnePlus, похоже, скоро добавит эту недостающую функцию в OnePlus Buds Pro. OnePlus в ходе переговоров с журналистами из издания XDAdevelopers сообщила, что компания добавит функцию под названием «двойное соединение» в будущих обновлениях программного обеспечения. Эта функция позволит пользователям без проблем переключаться между двумя устройствами. Довольно приятно, что производитель выпускает новые функции для своего гаджета уже после того, как он официально отправился в продажу.
Комментарии и отзывы OnePlus Buds Pro
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