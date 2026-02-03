Наушники REDMI Buds 8 Lite оценили в 2290 рублей

В официальной российской продаже появились беспроводные наушники REDMI Buds 8 Lite, которые недавно были выпущены в Европе. Рекомендованная цена новинки составляет 2290 рублей. Напомним, что новинка имеет в своём оснащении 12,4-миллиметровые динамические драйвера с титановым напылением диафрагмы, поддержку кодеков SBC и AAC, систему активного шумоподавления с эффективностью 42 дБ, два микрофона с алгоритмом AI ENC для распознавания голоса пользователя и уменьшение внешнего шума во время телефонного разговора, чёрную, белую и синюю расцветки корпуса, массу 4,5 грамма, общую массу с учетом зарядного футляра 45 граммов, аккумулятор ёмкостью 45 мАч у наушника и 475 мАч у зарядного кейса, поддержку Bluetooth 5.4 с поддержкой профилей HFP, A2DP и AVRCP, режим Bluetooth Low Energy, время автономной работы до 8 часов или до 36 часов с учётом зарядного футляра.

