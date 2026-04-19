Наушники REDMI Buds 8 готовы к выходу

Компания Xiaomi объявила, что беспроводные наушники REDMI Buds 8 будут представлены 21 апреля. Производитель подтвердил наличие 11-миллиметровых динамических драйверов с увеличенной наполовину амплитудой, пяти готовых режимов эквалайзера, системы активного шумоподавления с эффективностью до 50 дБ, поддержки широкополосного диапазона до 4 кГц, трех микрофонов с подавлением шума ветра при на скорости 12 м/с, черной, белой и зеленой расцветок, обновленного вертикального кейса и системы световой индикации Cloud Light 2.0 для определения уровня заряда батареи. Ранее уже были представлены наушники REDMI Buds 8 Pro.