Наушники Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless оценили в 400 долларов

Компания Sennheiser пополнила ассортимент полноразмерных наушников моделью MOMENTUM 5 Wireless. Новинка характеризуется фирменными 42-миллиметровыми драйверами, сертификацией звука Hi‑Res Audio, поддержкой Snapdragon Sound с кодеком aptX Lossless, обновленным приложением Smart Control Plus с 8-полосным эквалайзером, поддержкой пространственного аудио Dolby Atmos с возможностью отслеживания положения головы, системой активного шумоподавления с режимом прозрачности, четырьмя микрофонами с каждой стороны, адаптером Bluetooth 5.4, сменной батареей ёмкостью 700 мАч со временем автономной работы до 57 часов шумоподавлением, уменьшенным транспортировочным футляром, комплектным кабелем USB Type‑C для зарядки и 3,5-мм кабелем для подключения к устройствам, а также черной, белой и синей расцветками корпуса. Цена наушников составляет 400 долларов.