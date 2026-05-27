Наушники Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless оценили в 400 долларов

Компания Sennheiser пополнила ассортимент полноразмерных наушников моделью MOMENTUM 5 Wireless. Новинка характеризуется фирменными 42-миллиметровыми драйверами, сертификацией звука Hi‑Res Audio, поддержкой Snapdragon Sound с кодеком aptX Lossless, обновленным приложением Smart Control Plus с 8-полосным эквалайзером, поддержкой пространственного аудио Dolby Atmos с возможностью отслеживания положения головы, системой активного шумоподавления с режимом прозрачности, четырьмя микрофонами с каждой стороны, адаптером Bluetooth 5.4, сменной батареей ёмкостью 700 мАч со временем автономной работы до 57 часов шумоподавлением, уменьшенным транспортировочным футляром, комплектным кабелем USB Type‑C для зарядки и 3,5-мм кабелем для подключения к устройствам, а также черной, белой и синей расцветками корпуса. Цена наушников составляет 400 долларов.

Apple представила AirPods Max 2…
Компания Apple представила наушники AirPods Max 2 с улучшенным шумоподавлением и качеством звука. Второе …
Наушники REDMI Buds 8 Pro оценили в 7000 рублей …
В официальной российской продаже появились беспроводные наушники REDMI Buds 8 Pro, рекомендованная цена к…
Официально: OnePlus Nord CE6 готов к выходу …
Компания OnePlus объявила, что официальный релиз смартфонов Nord CE6 и Nord CE6 Lite состоится в Индии 7 …
Soundcore представила наушники Liberty 5 Pro с ИИ…
Сегодня компания Anker представила новое поколение беспроводных наушников Soundcore Liberty Pro — модель …
Беспроводные наушники iQOO TWS 5i оценили в 18 долларов …
Компания iQOO пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью iQOO TWS 5i, которая может похвастатьс…
Наушники REDMI Buds 8 Active Edition оценили в 17 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью REDMI Buds 8 Active Edition, которая…
Представлены наушники TECNO FreeHear 2…
Стартовали наушники TECNO FreeHear 2, разработанные в духе серии FreeHear. Их главная цель — обеспечить к…
Игровая гарнитура Lenovo Legion Y960 готова к выходу …
Компания Lenovo объявила, что на грядущей презентации 19 мая будет представлена игровая гарнитура Legion …
Обзор SVEN AP-B710MV. Беспроводные наушники с шумоподавлением на каждый деньОбзор SVEN AP-B710MV. Беспроводные наушники с шумоподавлением на каждый день
Обзор SVEN E-315B. Недорогие TWS наушники с шумоподавлением и приложением до 2 тысячОбзор SVEN E-315B. Недорогие TWS наушники с шумоподавлением и приложением до 2 тысяч
Обзор Sanag Z60S. Беспроводные наушники клипсы Обзор Sanag Z60S. Беспроводные наушники клипсы
Обзор Baseus Inspire XH1. Беспроводные наушники с Dolby Spatial Audio и Hi-ResОбзор Baseus Inspire XH1. Беспроводные наушники с Dolby Spatial Audio и Hi-Res
Обзор Rapoo VH800. Беспроводные игровые наушникиОбзор Rapoo VH800. Беспроводные игровые наушники
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor