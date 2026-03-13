Эволюция или революция? Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5

HUAWEI — одна из тех компаний, которые умеют удивлять как смелыми экспериментами вроде наушников FreeClip, так и отточенной классикой. Линейка Pro — это как раз про строгий стиль, передовые технологии и бескомпромиссное звучание. Познакомились с новыми HUAWEI FreeBuds Pro 5, оценили дизайн, посадку и автономность — рассказываем.

Комплектация

Коробка выполнена в классическом для HUAWEI лаконичном дизайне. Сверху — изображение гарнитуры, сзади — технические характеристики. Внутри: зарядный кейс с наушниками, кабель USB-C — USB-A и документация.
Но главное здесь — забота о посадке. В комплект входят силиконовые насадки четырех размеров — от XS до L, амбушюры размера M уже установлены. А вот пенные насадки, которые были в прошлом поколении, теперь исчезли — жаль, они были неплохие и обеспечивали довольно удобную посадку.

Внешний вид

HUAWEI FreeBuds Pro 5 сохранили узнаваемый дизайн с обтекаемым кейсом-галькой, но стали чуть легче и ощущаются еще премиальнее, особенно в матовых расцветках. Наушники представлены в четырех цветах: черном, белом, синем, а также в роскошном песчаном, как в моем случае. В синей расцветке кейс отделан экокожей, а в остальных используется матовый пластик — дело вкуса, мне классический пластик больше нравится.

Футляр стал чуть компактнее, но понять это можно только при прямом сравнении. Сам по себе он остался таким же приятным: открывается одной рукой, а закрытие сопровождается приятным щелчком — всё по традиции TWS-моделей. На корпусе минимум элементов: светодиод для индикации уровня заряда кейса и наушников, клавиша для включения режима сопряжения и порт USB-C для зарядки.

Конструкция осталась внутриканальной, однако HUAWEI отошла от привычного «кубического» дизайна ножек, который был в предыдущих четырех поколениях. Плохо это или нет — решать вам. Как по мне, дизайн всё ещё самобытный и найти подобное оформление трудно. Главное, что наушники удобно сидят в ушах, они не выпадают при беге и не мешаются под шапкой.

Из примечательного: наушники защищены от влаги и пыли по стандарту IP57, а кейс по IP54. Плавать в них не стоит, но дождя или пота на интенсивной тренировке они не боятся.

Первое подключение и мобильное приложение

В подключении скрывается главная революция пятого поколения. Наушники поддерживают не только новейший Bluetooth 6.0 для одновременного подключения к нескольким устройствам, но и фирменную технологию NearLink E2.0. Она обеспечивает высокую стабильность соединения, минимальную задержку и пропускную способность до 4,6 Мбит/с — это на 1,6 Мбит/с больше, чем у Bluetooth 6. Это значит, что можно транслировать музыку в высоком качестве без сжатия, но работает она только на смартфон с HarmonyOS. Само подключение производится в приложении AI Life — пренебрегать им не стоит, оно и правда полезное. Да и процесс этот несложный: открываете кейс, и на экране смартфона или планшета появится предложение о подключении — если у вас устройство HUAWEI. Если нет — открываете кейс, жмете на клавишу сопряжения, ждете, пока диод начнет мигать, и выбираете наушники из списка доступных в настройках Bluetooth.

Приложение суперудобное и полезное. Главная фишка, из-за которой можно обновляться, — возможность отследить точное местоположение не только кейса, но и каждого наушника по отдельности благодаря локатору NearLink. Правда, работает эта опция, только если у вас смартфон HUAWEI.

Помимо базовых функций, вроде отображения уровня заряда кейса и каждого наушника по отдельности, а также настроек звука, появилась ещё одна интересная возможность — запись разговоров. Это не столько программная, сколько аппаратная особенность. HUAWEI FreeBuds Pro 5 поддерживают запись до 200 минут, причем это может быть звонок или офлайн-встреча — полезная функция, если нужно зафиксировать рабочие вопросы, а записать на диктофон нет возможности.

Как заявляет производитель, внутри гарнитуры есть встроенное независимое хранилище, а записи хранятся в зашифрованном виде, и прослушать их может только тот человек, который их записал — идентификация ведется через учетную запись Huawei. Качество записи неплохое, но до записи на смартфон не дотягивает — не хватает диапазона частот, и ваш голос звучит чуть глуховато. Опция работает и на Android, и на HarmonyOS 6, а вот транскрипция записи — эксклюзив для устройств HUAWEI.

Среди необычных решений, которые мы не встречали ранее, — тест слуха. Изначально такая возможность была и ранее, но технология позволяла понять лишь качество посадки амбушюров и наушников — подходит набор насадок или их лучше заменить. В пятом поколении добавили возможность проверки слуха, которая дает понять, есть ли у вас нарушения или нет. Правда, для этого нужно специальное приложение Huawei Innovation Research.

Управление

Система управления в Pro-линейке — одна из самых продуманных на рынке. Здесь используются не случайные тапы по корпусу, а осознанные сжатия (щипки) ножки. И это находка, если вас бесят случайные постановки на паузу или переключение треков, когда вы поправляете наушник.

Одинарное сжатие ставит музыку на паузу или принимает вызов, двойное — переключает трек вперед, тройное — назад. Свайпы вверх-вниз по грани ножки отвечают за регулировку громкости — это удобно, так как не нужно стучать себе по уху, чтобы увеличить или уменьшить громкость музыки.

Звук

За звук в каждом наушнике отвечает сложная система: 11-мм динамический драйвер с четырьмя магнитами для басов (от 10 Гц) и излучатель с плоской диафрагмой для кристально чистых высоких частот (до 48 кГц). Как гласит стикер на упаковке, к настройке звука HUAWEI привлекла экспертов из Музыкальной консерватории Чайковского. Чувствуется ли это? Сказать сложно. В любом случае наушники звучат хорошо.

В связке с технологией NearLink, кодеком L2HC 5.0 и смартфоном HUAWEI наушники выдают Lossless-звук с битрейтом до 4,6 Мбит/с. Звучит всё круто, но для этого нужны FLAC-треки или хотя бы Deezer — «Спотик», Яндекс Музыка и VK не подойдут. Если соблюдать все условия, звук и правда получается хорошим, если не отличным: чувствуется плотный бас и четкое распределение инструментов в сложных партиях, голос при этом явно выделяется, а скрипка приятно приправляет это оперное блюдо.

В случае прослушивания музыки через классические стриминговые сервисы шарм чуть теряется — деталей становится поменьше, но баланс всё равно на месте. То есть это хорошая модель с приятным звуком, который можно получить и с обычного Android/iOS-смартфона, и с HUAWEI.

Система активного шумоподавления (ANC) также шагнула вперед: двухканальный модуль с ИИ-адаптацией в реальном времени хорошо убирает шум от внешних раздражителей, будь то метро, гул самолета или человеческая речь. В режиме прозрачности же, наоборот, можно спокойно общаться, не снимая наушники, что плюс, если вы, например, пробиваете продукты на кассе и параллельно разговариваете по телефону.

Время работы

В каждом наушнике расположен аккумулятор емкостью 60 мА·ч, а емкость кейса составляет 537 мА·ч. Автономность у новинки солидная. Без шумоподавления наушники способны проработать до 8–9 часов на одном заряде. С включенным ANC этот показатель снижается примерно до 5–6 часов. С учетом подзарядок от кейса общая автономность достигает внушительных 33–38 часов (без ANC) и около 22–25 часов (с ANC). Показатели не самые рекордные на рынке, но с учетом передачи тяжелого Lossless-аудио это отличный результат.
Сами наушники заряжаются в футляре быстро — примерно за 40 минут. Кейс по проводу заряжается около часа, а вот беспроводная зарядка займет порядка 2,5 часов.

Итоги

HUAWEI FreeBuds Pro 5 — это безусловный технологический прорыв. Отличный звук с передачей аудио без потерь, комфортная посадка, мощное шумоподавление, уникальная функция записи на кейс и защита IP57 делают их одними из самых продвинутых TWS-наушников на начало 2026 года.
Однако есть два нюанса. Первый — цена. На старте за наушники просят много — более 20 тысяч рублей, что весьма высокая планка. Второй — чтобы раскрыть весь потенциал устройства (сверхбыстрый NearLink и Lossless-кодеки), вам нужен смартфон HUAWEI. Если вы уже находитесь в экосистеме бренда — это однозначный мастхэв. Владельцам других Android-устройств и iPhone придется смириться с тем, что часть инноваций пройдет мимо них, хотя базовый звук, премиальный дизайн и ANC все равно останутся на флагманском уровне.
Обзор Creative Aurvana Ace SXFI. Двухкамерные беспроводные н…
Детально изучили новые беспроводные наушники Creative Aurvana Ace SXFI, использующая кремниевых микроэлек…
Обзор AnkerSoundcore Liberty Buds. Удобные беспроводные науш…
Недавно мы тестировали беспроводные наушники …
Официально: наушники OnePlus Nord Buds 4 Pro готовы к выходу…
Компания OnePlus объявила, что 19 марта в Индии будут представлены беспроводные наушники OnePlus Nord Bud…
Официально: наушники Realme Buds Air8 готовы к выходу…
Компания Realme подтвердила скорый релиз беспроводных наушников Buds Air8. Новинку представят в Индии уже…
Наушники Anker soundcore Sleep A30 подтвердили свою эффектив…
Наушники Anker Soundcore Sleep A30 сочетают две передовые технологии шумоподавления для максимального ком…
Обзор Baseus Inspire XH1. Беспроводные наушники с Dolby Spat…
Беспроводные наушники Baseus Inspire XH1 разрабатывались совместно с BOSE. Новинка поддерживает технологи…
Глобальная версия REDMI Buds 8 Pro готова к выходу …
Компания Xiaomi объявила, что на презентации 28 февраля состоится международный релиз беспроводных наушни…
Стартовал предзаказ на Nothing Phone (4a) и Nothing Headphon…
Открыт предзаказ на смартфон Nothing Phone (4a) и наушников Nothing Headphones (a) на Aliexpress. Nothing…
Обзор SUUNTO AQUA. Наушники с костной проводимостью для мультиспорта, бассейна и открытой водыОбзор SUUNTO AQUA. Наушники с костной проводимостью для мультиспорта, бассейна и открытой воды
Обзор Defender Phantom Pro. Игровые беспроводные наушникиОбзор Defender Phantom Pro. Игровые беспроводные наушники
Обзор Rapoo H102. Легкая проводная гарнитура для работыОбзор Rapoo H102. Легкая проводная гарнитура для работы
Обзор Defender Quake LED. Недорогие игровые наушники с микрофоном и подсветкойОбзор Defender Quake LED. Недорогие игровые наушники с микрофоном и подсветкой
Обзор Rapoo H120. Недорогая разговорная гарнитура для учебы и работыОбзор Rapoo H120. Недорогая разговорная гарнитура для учебы и работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor