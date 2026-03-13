Эволюция или революция? Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5

HUAWEI — одна из тех компаний, которые умеют удивлять как смелыми экспериментами вроде наушников FreeClip, так и отточенной классикой. Линейка Pro — это как раз про строгий стиль, передовые технологии и бескомпромиссное звучание. Познакомились с новыми HUAWEI FreeBuds Pro 5, оценили дизайн, посадку и автономность — рассказываем.

Комплектация

Коробка выполнена в классическом для HUAWEI лаконичном дизайне. Сверху — изображение гарнитуры, сзади — технические характеристики. Внутри: зарядный кейс с наушниками, кабель USB-C — USB-A и документация.Но главное здесь — забота о посадке. В комплект входят силиконовые насадки четырех размеров — от XS до L, амбушюры размера M уже установлены. А вот пенные насадки, которые были в прошлом поколении, теперь исчезли — жаль, они были неплохие и обеспечивали довольно удобную посадку.

Внешний вид

HUAWEI FreeBuds Pro 5 сохранили узнаваемый дизайн с обтекаемым кейсом-галькой, но стали чуть легче и ощущаются еще премиальнее, особенно в матовых расцветках. Наушники представлены в четырех цветах: черном, белом, синем, а также в роскошном песчаном, как в моем случае. В синей расцветке кейс отделан экокожей, а в остальных используется матовый пластик — дело вкуса, мне классический пластик больше нравится.

Футляр стал чуть компактнее, но понять это можно только при прямом сравнении. Сам по себе он остался таким же приятным: открывается одной рукой, а закрытие сопровождается приятным щелчком — всё по традиции TWS-моделей. На корпусе минимум элементов: светодиод для индикации уровня заряда кейса и наушников, клавиша для включения режима сопряжения и порт USB-C для зарядки.

Конструкция осталась внутриканальной, однако HUAWEI отошла от привычного «кубического» дизайна ножек, который был в предыдущих четырех поколениях. Плохо это или нет — решать вам. Как по мне, дизайн всё ещё самобытный и найти подобное оформление трудно. Главное, что наушники удобно сидят в ушах, они не выпадают при беге и не мешаются под шапкой.

Из примечательного: наушники защищены от влаги и пыли по стандарту IP57, а кейс по IP54. Плавать в них не стоит, но дождя или пота на интенсивной тренировке они не боятся.

Первое подключение и мобильное приложение

В подключении скрывается главная революция пятого поколения. Наушники поддерживают не только новейший Bluetooth 6.0 для одновременного подключения к нескольким устройствам, но и фирменную технологию NearLink E2.0. Она обеспечивает высокую стабильность соединения, минимальную задержку и пропускную способность до 4,6 Мбит/с — это на 1,6 Мбит/с больше, чем у Bluetooth 6. Это значит, что можно транслировать музыку в высоком качестве без сжатия, но работает она только на смартфон с HarmonyOS. Само подключение производится в приложении AI Life — пренебрегать им не стоит, оно и правда полезное. Да и процесс этот несложный: открываете кейс, и на экране смартфона или планшета появится предложение о подключении — если у вас устройство HUAWEI. Если нет — открываете кейс, жмете на клавишу сопряжения, ждете, пока диод начнет мигать, и выбираете наушники из списка доступных в настройках Bluetooth.Приложение суперудобное и полезное. Главная фишка, из-за которой можно обновляться, — возможность отследить точное местоположение не только кейса, но и каждого наушника по отдельности благодаря локатору NearLink. Правда, работает эта опция, только если у вас смартфон HUAWEI.

Помимо базовых функций, вроде отображения уровня заряда кейса и каждого наушника по отдельности, а также настроек звука, появилась ещё одна интересная возможность — запись разговоров. Это не столько программная, сколько аппаратная особенность. HUAWEI FreeBuds Pro 5 поддерживают запись до 200 минут, причем это может быть звонок или офлайн-встреча — полезная функция, если нужно зафиксировать рабочие вопросы, а записать на диктофон нет возможности.Как заявляет производитель, внутри гарнитуры есть встроенное независимое хранилище, а записи хранятся в зашифрованном виде, и прослушать их может только тот человек, который их записал — идентификация ведется через учетную запись Huawei. Качество записи неплохое, но до записи на смартфон не дотягивает — не хватает диапазона частот, и ваш голос звучит чуть глуховато. Опция работает и на Android, и на HarmonyOS 6, а вот транскрипция записи — эксклюзив для устройств HUAWEI.

Среди необычных решений, которые мы не встречали ранее, — тест слуха. Изначально такая возможность была и ранее, но технология позволяла понять лишь качество посадки амбушюров и наушников — подходит набор насадок или их лучше заменить. В пятом поколении добавили возможность проверки слуха, которая дает понять, есть ли у вас нарушения или нет. Правда, для этого нужно специальное приложение Huawei Innovation Research.

Управление

Система управления в Pro-линейке — одна из самых продуманных на рынке. Здесь используются не случайные тапы по корпусу, а осознанные сжатия (щипки) ножки. И это находка, если вас бесят случайные постановки на паузу или переключение треков, когда вы поправляете наушник.Одинарное сжатие ставит музыку на паузу или принимает вызов, двойное — переключает трек вперед, тройное — назад. Свайпы вверх-вниз по грани ножки отвечают за регулировку громкости — это удобно, так как не нужно стучать себе по уху, чтобы увеличить или уменьшить громкость музыки.

Звук

За звук в каждом наушнике отвечает сложная система: 11-мм динамический драйвер с четырьмя магнитами для басов (от 10 Гц) и излучатель с плоской диафрагмой для кристально чистых высоких частот (до 48 кГц). Как гласит стикер на упаковке, к настройке звука HUAWEI привлекла экспертов из Музыкальной консерватории Чайковского. Чувствуется ли это? Сказать сложно. В любом случае наушники звучат хорошо.В связке с технологией NearLink, кодеком L2HC 5.0 и смартфоном HUAWEI наушники выдают Lossless-звук с битрейтом до 4,6 Мбит/с. Звучит всё круто, но для этого нужны FLAC-треки или хотя бы Deezer — «Спотик», Яндекс Музыка и VK не подойдут. Если соблюдать все условия, звук и правда получается хорошим, если не отличным: чувствуется плотный бас и четкое распределение инструментов в сложных партиях, голос при этом явно выделяется, а скрипка приятно приправляет это оперное блюдо.В случае прослушивания музыки через классические стриминговые сервисы шарм чуть теряется — деталей становится поменьше, но баланс всё равно на месте. То есть это хорошая модель с приятным звуком, который можно получить и с обычного Android/iOS-смартфона, и с HUAWEI.Система активного шумоподавления (ANC) также шагнула вперед: двухканальный модуль с ИИ-адаптацией в реальном времени хорошо убирает шум от внешних раздражителей, будь то метро, гул самолета или человеческая речь. В режиме прозрачности же, наоборот, можно спокойно общаться, не снимая наушники, что плюс, если вы, например, пробиваете продукты на кассе и параллельно разговариваете по телефону.

Время работы

В каждом наушнике расположен аккумулятор емкостью 60 мА·ч, а емкость кейса составляет 537 мА·ч. Автономность у новинки солидная. Без шумоподавления наушники способны проработать до 8–9 часов на одном заряде. С включенным ANC этот показатель снижается примерно до 5–6 часов. С учетом подзарядок от кейса общая автономность достигает внушительных 33–38 часов (без ANC) и около 22–25 часов (с ANC). Показатели не самые рекордные на рынке, но с учетом передачи тяжелого Lossless-аудио это отличный результат.Сами наушники заряжаются в футляре быстро — примерно за 40 минут. Кейс по проводу заряжается около часа, а вот беспроводная зарядка займет порядка 2,5 часов.

Итоги

HUAWEI FreeBuds Pro 5 — это безусловный технологический прорыв. Отличный звук с передачей аудио без потерь, комфортная посадка, мощное шумоподавление, уникальная функция записи на кейс и защита IP57 делают их одними из самых продвинутых TWS-наушников на начало 2026 года.Однако есть два нюанса. Первый — цена. На старте за наушники просят много — более 20 тысяч рублей, что весьма высокая планка. Второй — чтобы раскрыть весь потенциал устройства (сверхбыстрый NearLink и Lossless-кодеки), вам нужен смартфон HUAWEI. Если вы уже находитесь в экосистеме бренда — это однозначный мастхэв. Владельцам других Android-устройств и iPhone придется смириться с тем, что часть инноваций пройдет мимо них, хотя базовый звук, премиальный дизайн и ANC все равно останутся на флагманском уровне.