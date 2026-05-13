Представлены наушники TECNO FreeHear 2

Стартовали наушники TECNO FreeHear 2, разработанные в духе серии FreeHear. Их главная цель — обеспечить комфортное и безопасное прослушивание, и в новой модели удалось достичь совершенства как в конструкции, так и в качестве звука. Устройство представляет собой С-образные клипсы с мягким покрытием из термопластичного полиуретана (TPU). Вес каждого наушника составляет всего 5.4 грамма. Такая конструкция эффективно распределяет нагрузку и оставляет слуховой канал открытым, что позволяет пользователю воспринимать окружающие звуки. Это особенно актуально для тех, кто занимается спортом на свежем воздухе, гуляет по городу или ездит на велосипеде. Наушники TECNO FreeHear 2 имеют защиту по стандарту IP54, что означает их стойкость к пыли и брызгам воды.

За высокое качество звука в каждом наушнике отвечает 10.8-миллиметровый динамик с двойной магнитной системой. Дополнительно акустические возможности расширяются за счет технологии пространственного аудио и системы из четырех микрофонов с ИИ-шумоподавлением, обеспечивающей чистую связь во время звонков. Особые конструктивные решения, такие как уникальная акустическая камера и двойные порты для выравнивания давления, гарантируют точную передачу звука в ушной канал, одновременно снижая утечку звука наружу для сохранения конфиденциальности прослушивания. Общее время работы наушников с использованием зарядного кейса достигает 46 часов. Функция быстрой зарядки добавит до 90 минут прослушивания всего за 5 минут зарядки.
Обзор SVEN AP-B800MV. Беспроводные наушники с гибридным шумоподавлением
Обзор Rapoo H102. Легкая проводная гарнитура для работы
Обзор AnkerSoundcore Liberty Buds. Удобные беспроводные наушники с бархатным звуком и ИИ-помощником
Обзор Defender Fury. Недорогие игровые наушники
Обзор UGREEN LightBuds WS217. Доступные TWS наушники с Bluetooth 6.0 и экраном
